Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь на 500 млн евро

30 ноября 2018, 14:07

На положительное решение ЕК повлияло достижение договоренности Украины с МВФ.

Украина, Евросоюз
ЕК выделяет Украине помощь / Reuters

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине первого транша 4-й программы макрофинансовой помощи на сумму в 500 млн евро.

Как рассказали в пресс-службе ЕК, Украина выполнила необходимые условия для получения первой выплаты программы.

При этом в Еврокомиссии отметили усилия Украины по борьбе с коррупцией, повышению прозрачности реестров компаний, повышению предсказуемости налоговой среды и укреплению управления государственными предприятиями.

На положительное решение ЕК также повлияло достижение договоренности с Международным валютным фондом о новом соглашении.

"ЕС продолжит работу с украинскими властями по своей повестке дня реформ, в том числе в тех областях, которые связаны с очередным траншем программы макрофинансовой помощи. К ним относятся дальнейшие меры в борьбе с коррупцией, а также достижение прогресса в деле создания Высшего антикоррупционного суда Украины, управление государственными финансами, продолжение реформ энергетического и банковского секторов и реформы в области социальной политики", - добавили в Еврокомиссии.

В свою очередь президент П.Порошенко назвал решение Еврокомиссии "важным сигналом неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора".

"Искренне благодарен Еврокомиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - написал Порошенко в своем Facebook.

Напомним, в сентябре Украина подписала с Евросоюзом кредитное соглашение об очередной программе макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Как известно, в июне Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

Кроме того, после саммита ЕС-Украина в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал условие, на котором Киеву выделили 1 миллиард евро.

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Украина кредит Еврокомиссия
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