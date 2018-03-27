Яков Смолий

Дата и место рождения

1 февраля 1961 год, Вербовец Тернопольской области — село в тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики, которая после распада СССР получила нынешнее название — Украина.

Образование

В 1983 году окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, учился по специальности прикладная математика и получил квалификацию математика.

Позже в Киевском национальном экономическом университете на кафедре информационных систем в экономике написал диссертацию на тему "Экономико-математическое моделирование и системная интеграция хранилищ данных банковской информации". В 2002-м защитил работу и получил степень кандидата экономических наук.

Карьера

С 1981 по 1983-й — во время учебы во Львовском госуниверситете, в этом вузе работал лаборантом научно-исследовательского сектора.

1983 — 1987 годы — занимал должности инженера-программиста, математика, младшего научного сотрудника Тернопольского финансово-экономического института (сейчас называется Тернопольский национальный экономический университет).

С 1987 по 1991-й работал инженером-программистом, старшим инженером-программистом, начальником бюро завода "Орион".

1991 — 1994 годы был ведущим инженером, начальником компьютерного отдела, заместителем начальника Тернопольского областного управления Национального банка Украины.

C 1994 по 2005-й занимал должность начальника управления автоматизации, а потом — заместителя председателя правления банка "Аваль".

2006 — 2014 годы — работал на посту директора по вопросам банковского бизнеса общества с ограниченной ответственностью "Престиж-групп".

В конце апреля 2014-го стал заместителем председателя Нацбанка Степана Кубива (уже в июне пост главы украинского регулятора впервые заняла женщина — Валерия Гонтарева).

С 25 октября 2016 года являлся первым заместителем председателя НБУ.

В апреле 2017-го Гонтарева заявила, что подала в отставку. В мае того же года стало известно, что она уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада не примет решение об ее увольнении. С 11 мая Смолий начал исполнять обязанности главы регулятора.

15 марта 2018 года парламент во время заседания уволил Гонтареву с должности, и в тот же день народные избранники назначили Смолия главой Нацбанка.

Позже президент Петр Порошенко сообщил, какие задачи стоят перед новым председателем НБУ. "Перед новым главой Национального банка Украины Яковом Смолием стоят амбициозные задачи по комплексной программе реформ банковского сектора", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

Доходы, недвижимость

В электронной декларации чиновника за 2017-й говорится, что на протяжении 2016 года он получил около 18 млн гривень совокупного дохода: зарплата составила 1,8 млн, получил почти 7,3 млн процентов по депозитам, дивиденды на сумму более 5,3 млн и доход от сдачи в аренду коммерческого недвижимого имущества на сумму свыше 3,1 млн.

В 2016-м, как и в 2014 — 2015 годах, задекларировал жилой дом площадью 418,8 кв. м, апартаменты площадью 177,6 кв. м и дом семейного отдыха площадью 276,9 кв. м. Чиновник также владеет другим недвижимым имуществом (земельными участками и офисами) общей площадью более 13 тысяч кв. м.

Семья

Женат, супругу зовут Светлана. Имеет двух дочек.

Стратегия Нацбанка

После назначения на пост заявил, что впервые за всю столетнюю историю существования центрального банка как государственного института регулятор разработал стратегию НБУ, которая устанавливает четкие цели:

- низкая и стабильная инфляция;

- стабильная, прозрачная и эффективная банковская система;

- возобновление кредитования;

- эффективное регулирование финансового сектора;

- свободное движение капитала;

- финансовая инклюзия (доступ к финансовым услугам — увеличивается в мировом масштабе, зачастую при помощи официальной поддержки — Ред.);

- современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

По словам председателя, обеспечение этих целей является не только дорожной картой Нацбанка на ближайшие годы, но и "символ перехода к новому следующему этапу развития". Кроме того, Смолий говорил, что регулятор продолжит работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а также вместе с финансовым сектором будет способствовать экономическому росту Украины.

Чиновник утверждал, что в его планах не предусмотрено изменение структуры правления НБУ. Смолий не стал сравнивать свой стиль руководства со стилем своей предшественницы. "Могу вам точно сказать, что я не планирую менять штаны на юбку", — пошутил Смолий, комментируя заявление одного из нардепов, назвавшего его "Гонтаревой в штанах".

Потом стало известно, что глава регулятора уже определился с кандидатурой на пост своего первого заместителя и ожидает утверждения этого назначения советом НБУ в апреле. Председатель не стал называть имя претендента, отметив, что назовет его, когда совет утвердит это назначение.