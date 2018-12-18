Минус $8 миллиардов: Украина увеличила "дыру" во внешней торговле

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В январе-октябре 2018 года импорт товаров в Украине превысил экспорт на 7,95$ млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В течение января-октября отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на $3,18 млрд по сравнению с январем-октябрем 2017 года (январь-октябрь 2017 года отрицательное сальдо составило 4,78 млрд).

Экспорт товаров в январе-октябре 2018 года составил $38,8 млрд и увеличился на 10,3 процента по сравнению с январем-октябрем 2017 года.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Украина нужна Европе лишь в качестве сырьевого придаткаИмпорт товаров в январе-октябре 2018 года составил $46,75 млрд долларов, увеличившись на 17 процентов.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-3 стран-лидеров по частоте системных банковских кризисов. Так, за последние 20 лет страна трижды сталкивалась с такими кризисами. Из-за кризиса 2014-2016 годов Украина лишилась почти 40 процентов ВВП, что сказалось на ее экономическом росте и кредитовании.