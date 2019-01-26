"Сейчас вырвет": в Сети высмеяли поевшего в солдатской столовой Порошенко

facebook.com/serega.misura

Президент Украины Петр Порошенко поел в солдатской столовой вместе с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев, показательно выстояв очередь за едой - "наравне со всеми".

Об этом сообщил сотрудник ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра в Facebook, опубликовав фото с Порошенко, стоящим в очереди.

"Просто Президент Украины в очереди с бойцами 72 бригады. И просто ест с воинами, по новой системе питания", - написал он.

facebook.com/serega.misura

В комментариях к посту Мисюры пользователи раскритиковали президента за "дешевый пиар" (орфография и пунктуация сохранены):

хоть две порции взял? Одну для себя, а вторую - вывел в офшор

А он друзьям хавки украл? 4 порции...и потом ещё за одной вернулся? Не? Тогда нашему нороту это непонравицца...

дешовый pr не более

Щас вирве

Коли повсюду так буде в кожний бригади?

А, "Героя Ураїни" вже дали?

Лучше бы зашел в школу посмотрел что детей там вообще не кормят! Только за деньги родителей, а у некоторых их и нет и дети голодные!

Показуха

Напомним, в конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.