Александр Онищенко

30 мая 2018, 02:10

Коммерсант, наездник, организатор конкурсов красоты и нардеп-беглец.

Александр Онищенко (в центре)

Дата и место рождения: 31 марта 1969 года, город Матвеев Курган, Ростовская область, РСФСР. 

По данным украинских СМИ, при рождении имел фамилию Кадыров.

Образование: высшее. 1990 год − Харьковское военное училище тыла, квалификация – офицер высшей военной специальности с углубленным знанием иностранных (английского и немецкого языков). 2008 год − Национальный транспортный университет по специальности "Экономика предприятия".

Карьера. С 1990 по 1997 год был известен в качестве коммерсанта, работающего в топливно-энергетической сфере. В 2007 году стал помощником министра отдела обеспечения деятельности украинского Министерства чрезвычайных ситуаций. В 2009 году Онищенко стал единственным организатором уставного капитала ООО "Надра Геоцентр", которое осуществляло поиск газовых месторождений, добычу и продажу природного газа. Три года был директором предприятия. В 2011-м − выкупил 90%-ный пакет акций частного акционерного общества "Пласт", работающего в нефтегазовой отрасли. Несколько раз попадал в список "200 самых богатых людей Украины", составленный изданием "Фокус": в 2011-м (182 место, ,7 млн), в 2012-м (179 место, ,7 млн) и в 2013-м (146 место, ,2 млн).

Общественная и спортивная деятельность. С 92-го по 97-й занимался общественной деятельностью на посту замглавы правления Днепровского района отделения "Союза ветеранов Афганистана Киева".

В 1998-м Онищенко избрали вице-президентом организации "Федерации конного спорта Украины", с 1999-го он участвует в соревнованиях различного уровня. В 2002-2013 гг. – возглавлял Федерацию, а затем входил в состав правления "Всеукраинской федерации конного спорта", возглавляя департамент по конкуру. Выступал за Украину в конкуре на Олимпиаде-2008 в Пекине и на Олимпиаде-2012 в Лондоне − в соревнованиях по преодолению препятствий.

С 2010 по 2015 год владел франшизой на проведение конкурса красоты "Мисс Украина", часто приглашая в жюри западных селебритиз вроде Пэрис Хилтон, Памелы Андерсон, Жан-Клода Ван Дамма.

Политическая деятельность. В октябре 2010 года Онищенко был избран депутатом Киевского облсовета депутатов от "Партии регионов".

С декабря 2012-го по ноябрь 2014-го – был депутатом Верховной Рады (VII созыва) – вновь от этой же политической силы по избирательному округу №93 (Киевщина). В парламенте вошел в депутатскую группу "Экономическое развитие". Работал зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

На внеочередных выборах осенью 2014-го вновь прошел в парламент по округу №93 – но уже как самовыдвиженец. Являлся членом депутатской группы "Воля народа".

Семейное положение. Был женат на модели, "Мисс Украина-1997" Ксении Кузьменко. Есть сын Александр.

На данный момент состоит в браке с спортсменкой-гимнасткой, бронзовой призеркой Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Анной Ризатдиновой. Есть сын Роман.

Скандалы, обвинения и бегство из Украины.

В 2016-м году украинские правоохранители обвинили Онищенко в мошенничестве, осуществленном во время заключения контрактов на поставки газа и краже денег из госбюджета на сумму, эквивалентную 100 млн евро. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прямо назвал его "главой преступной схемы.

16 июня аппарат украинского парламента зарегистрировал представление о снятии с него неприкосновенности, задержание и арест депутата парламента. 17 июня суд вынес постановление − арестовать или отпустить Онищенко под залог в размере 200 млн гривен одного из подозреваемых по делу Александра Онищенко. Сам он заявлял о том, что уголовное дело напрямую связано с попыткой отнять его бизнес.

5 июля депутаты Рады одобрили представление на Онищенко, однако тот уже покинул Украину.

В сентябре 2016-го он заявил о том, что годом ранее участвовал в переговорах по приобретению канала "112 Украина" − по поручению президента Петра Порошенко. В подтверждение своих слов Онищенко предоставил записи телефонных переговоров и сканы документов. Представители партии "Блок Петра Порошенко" опровергали заявление беглого нардепа.

В декабре 2016-го Онищенко заявил прессе, что целый год втайне от охраны записывал свои беседы с президентом Порошенко на диктофон, вмонтированный в наручные часы.

Позже достоянием общественности стала аудиозапись, на которой Онищенко вел разговор по поводу закрытия уголовного дела с нардепом Олесем Довгим − якобы "переговорщиком" от президента. В феврале 2017-го Онищенко опубликовал записи разговоров с экс-нардепом Николаем Мартыненко − по его словам, вторым "переговорщиком".

Настоящий всплеск "разоблачительной деятельности" Онищенко пришелся на апрель 2018-го. Он объявил о том, что написал книгу "Петр Пятый", посвященную "украинскому диктатору Петру Порошенко" и закулисью украинской политической жизни. Затем, не дожидаясь выхода книги в издательстве, он начал публиковать отдельные главы из нее в украинских СМИ. В частности, Онищенко рассказывал о том, как проходили закулисные игры в Раде по поводу голосования за проекты госбюджетов 2015–2016 годов, назначение и отставку генпрокурора Виктора Шокина, а также его "сменщика" Юрия Луценко – и о том, сколько якобы денег было потрачено на нужные голоса нардепов.

Немногим позднее Онищенко опубликовал запись, сделанную, по его словам, во время встречи с президентом Порошенко, и посвященные решению вопроса о закрытии уголовных дел против Николая Злочевского, министра экологии времен президентства Януковича.

 

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