Отмене и обжалованию не подлежит: КСУ обнародовал официальное решение по роспуску Рады

КСУ обнародовал официальное решение по роспуску Рады / Reuters

Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады 8-го созыва является конституционным. Решение КСУ не может быть обжаловано.

Такое сообщение появилось на сайте суда.

В КС отметили, что конфликт между президентом и Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий депутатов возник из-за отсутствия четких законодательных норм по этому вопросу.

"Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины", – отмечается в сообщении.

В голосовании участвовали 16 судей.

Таким образом, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

Ранее Зеленский дал понять, каким будет вердикт Конституционного суда. Он даже думать не хочет о том, что будет, если КС решит, что его указ о роспуске парламента является неконституционным.

Читайте такжеЗеленский побывал в КСУ: главное о роспуске Рады – от трансляции до последствийОтметим, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля.

В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

"Я думаю, что решение Конституционного суда Украины будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Поэтому и думаю, что решение будет таким, а не иным", — отметил Зеленский.