Роспуск Рады: Зеленский дал понять, каким будет вердикт Конституционного суда

Зеленский спрогнозировал решение КС о роспуске Рады / president.gov.ua

В понедельник, 17 июня, во время официального визита во Францию глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что решение Конституционного суда о роспуске Верховной Рады будет "однозначным".

Отметим, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля.

В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

"Я думаю, что решение Конституционного суда Украины будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Поэтому и думаю, что решение будет таким, а не иным", — отметил Зеленский, передает Новое время.

Журналістка НВ Крістіна Бердинських запитала Володимира Зеленського про його зустріч з лідером ВО Батьківщина Юлією Тимошенко. pic.twitter.com/yskLt35U8X — Новое Время (@tweetsNV) 17 июня 2019 г.

В то же время Владимир Зеленский пока даже думать не хочет о том, что будет, если Конституционный суд решит, что его указ о роспуске парламента является неконституционным.

"Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на украинский суд", - особо подчеркнул президент.

Читайте такжеРоспуск Рады: Зеленского позвали в судРанее у Зеленского заверили в "железобетонной" обоснованности роспуска Рады. Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка выразил твердую убежденность в том, что решение президента Зеленского о роспуске Верховной Рады и о назначении внеочередных выборов в парламент - правильное и имеет обоснованную юридическую позицию.