"С "корытом" расстаться не может": в Сети пришедшего голосовать Порошенко спровадили "в с*аку"

Петр Порошенко / Reuters

Экс-президент Петр Порошенко принял участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах.

Опустив бюллетени в урну для голосования, Порошенко подчеркнул, что проголосовал "за ЕС, проголосовал за НАТО".

По его мнению, сегодня чрезвычайно важно сохранить то направление, которое было задано за последние 5 лет.

"Сохранить строительство государства и дать отпор российскому реваншу, не позволить им остановить и развернуть наше фантастическое государство", - пафосно заявил Порошенко.

Вместе с тем на его странице в Facebook разгорелись настоящие баталии под видео с голосованием Порошенко.

"Купляє знову голоси мародер", - негодует пользователь Оксана Оксана.

"Хай йде вже в #сраку", - радикально высказался Ігор Скалевський.

"Как любит "рисоваться" ...уже не у власти, а с "корытом" расстаться не может...противно смотреть", - выразила свое негодование Наталия Кауш.

"Чому не забрали на допит в НАБУ цього виборця?!", - резонно замечает Mark Goldberg.

Среди комментаторов также нашлась значительная часть людей, которые поддержали политику экс-президента.

"Тільки Порох і ЄС!", - отметил Ковач Василь.

"Петро Алексийович, нас поки меньшина, але ми сильніше!", - добавил Eugene Ivchenko.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о том, почему не показал журналистам свой избирательный бюллетень.