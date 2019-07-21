Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду

Владимир Зеленский проголосовал на выборах в парламент / РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборы в Верховную Раду 2019.

Новоиспеченный политик пришел на избирательный участок в Оболонском районе Киева, отдавал свой голос он в присутствии десятков камер. Сопровождала президента его жена, первая леди Елена Зеленская.

На вопрос журналистов, за кого голосовал и почему не показал бюллетень, он кратко ответил: "Достаточно штрафов".

Зеленский считает, что будут справедливые и честные досрочные выборы, и он рассчитывает на честный и справедливый результат.

Также президент заявил, что новоизбранные депутаты должны рассмотреть законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

"Я бы хотел новые лица, ни с кем из старой власти мы не видим коалиции, будем решать после результатов", - отметил Зеленский.

На посту премьер-министра президент видит "независимого человека".

"Премьер-министр должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы это был независимый человек, который не был ранее ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека и провожу уже консультации", - рассказал президент.

Ранее Тимошенко проголосовала на выборах в Раду и рассказала, готова ли стать премьером. Отдал свой голос на избирательном участке и Олег Ляшко.

Отметим, забыл паспорт, но в итоге проголосовал спикер парламента Андрей Парубий.

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