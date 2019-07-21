Тимошенко проголосовала на выборах в Раду и рассказала, готова ли стать премьером

21 июля 2019, 10:59

Политик пришла на избирательный участок в столице с супругом.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко проголосовала на выборах 2019 / ba.org.ua

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко проголосовала на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Политик пришла на избирательный участок, который находится на Подоле в Киеве в вестибюле лицея №100, с супругом Александром.

Политик уклончиво ответила на вопрос журналистов, готова ли она занять пост премьер-министра.

"Сегодня вы выбираете следующего премьер-министра Украины, голосуя за партии, и свое будущее. Поэтому как раз сила Украины в том, что никто не знает, кто кем будет. Кто был бы президентом – никто не знал, и никто не знает, кто будет следующим премьер-министром. Только от вашего голоса все зависит", - отметила Тимошенко.

Однако, затем добавила, что ее команда готова "браться за работу немедленно".

"Я думаю, что наша команда, как никакая другая, готова сегодня. Потому что мы единственная команда, которая имеет очень глубокую, профессиональную, разработанную интеллектуалами Украины, непартийными людьми, программу, стратегию развития, становления Украины. И поэтому наша команда готова будет браться за работу немедленно. Мы готовы к работе, главное – чтобы люди сделали тот выбор, который откроет путь Украине для становления", - отметила политик.

Ранее проголосовал на выборы в верховную раду 2019 Олег Ляшко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Батькивщина Юлия Тимошенко внеочередные выборы выборы 2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:57
"Жрите, не обляпайтесь, это ваша говень": на видео показали Крым, утопающий в "русском" говне
11:50
Голосование на выборах: в ЦИК рассказали о проблемах с избиркомами Видео
11:49
Голосуют в вышиванках: как украинцы за границей отдают свои голоса на выборах в Раду Видео
11:47
Не без приключений: Парубий проголосовал на выборах в Раду, попутно повеселив членов комиссии Видео
11:36
Под Счастьем подорвались четверо бойцов ВСУ, есть погибшие и раненые Видео
11:10
Выборы в Верховную Раду 2019: главные события, онлайн трансляция (обновляется)
10:59
Тимошенко проголосовала на выборах в Раду и рассказала, готова ли стать премьером Видео
10:52
Выборы 2019: Facebook считает украинцев, которые выполнили гражданский долг
10:50
Главные новости 21 июля: выборы в Раду, перемирие на Донбассе и жуткий пожар на украинском траулере Фото
10:47
Милевский забил гол за брестское Динамо
10:37
Ляшко проголосовал на внеочередных парламентских выборах с Роситой Видео
10:23
Российский корабль Союз доставил на МКС новых космонавтов: опубликовано фото Видео
10:22
Олейник попал в больницу после нокаута от Харриса
10:18
Разумков отдал своей голос на выборах и заинтриговал насчет спикера новой Рады Видео
10:08
Липинец завоевал титул WBO Видео
09:55
Незаконная агитация и проблемы с комиссиями: в Комитете избирателей рассказали о нарушениях на выборах Видео
09:50
UFC on ESPN 4: Орловский победил Ротвелла и другие результаты боев
09:32
Роковая ошибка Германии: посол рассказал, как Берлин ослабил доверие Киева
09:27
Бойко проголосовал на выборах и рассказал о конце "эпохи национализма и радикалов" Видео
09:25
UFC on ESPN 4: Леон Эдвардс победил Рафаэля Дос Аньоса Видео
09:12
"Закон Украины засунь себе в ж…": на Киевщине маршрутчик отказался везти участников АТО
09:05
Пакьяо победил Турмана раздельным решением судей
08:58
Одесский кинофестиваль раздал награды: впервые Гран-при получили сразу две киноленты
08:52
Диллиан Уайт победил Риваса по очкам Видео
08:37
Из арсенала боевиков "ЛНР" пропали 29 танков и 6 гаубиц — ОБСЕ
08:32
Харрис вырубил Олейника за 12 секунд
08:21
У берегов Африки пылает украинский траулер, опубликованы жуткие кадры пожара Фото Видео
08:14
Верховный суд вытолкнул беглого депутата Онищенко с парламентской гонки
08:11
Что будет с долларом после выборов
08:08
Российский боксер введен в медикаментозную кому
08:00
В Украине стартовало голосование на внеочередных выборах в Раду Видео
07:57
Чисора отправил в нокаут экс-претендента на титул Видео
07:45
В НАТО рассказали о помощи Украине на пути к членству в Альянсе
07:10
Аналитик развеял слухи относительно дружбы Запада с путинской Россией Видео
07:05
Началось голосование на внеочередных парламентских выборах Видео
06:32
Ужасный день: почему 21 июля – худшая дата месяца
05:45
Последний Армагеддон подтвердился: плазменный червь с Нибиру уже достиг Земли - уфологи Видео
05:27
Эксперты рассказали, как паре без особого труда достичь двойного оргазма
04:50
Диетолог предупредила, о чем свидетельствует постоянная тяга к сладкому Видео
04:11
Известная российская фигуристка показала вишенки
03:39
Эксперты разоблачили три популярных мифа о сексуальном возбуждении
02:40
Клубничный блонд - самый модный цвет волос лета 2019: кому подходит, как окрашивать Фото
01:35
Обнародован трейлер нашумевшего мюзикла Кошки Видео
00:42
Исследователи назвали предвестников инсульта и инфаркта
00:03
В ArcelorMittal озвучили подробности обысков СБУ
20 июля, суббота
23:39
"На Берлин!": российская БТР заглохла при переправе через Керченский пролив Видео
23:16
Разведка ВСУ проверяет: в Чернобыльской зоне замечены российские войска
22:51
"Тревожный вызов": секретарь СНБО отреагировал на обыски на ArcelorMittal
22:48
Кит Турман vs Мэнни Пакьяо: когда бой, что говорят боксеры, где смотреть, прогнозы букмекеров
22:18
Победила россиянку: Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять