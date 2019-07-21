Тимошенко проголосовала на выборах в Раду и рассказала, готова ли стать премьером

Юлия Тимошенко проголосовала на выборах 2019 / ba.org.ua

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко проголосовала на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Политик пришла на избирательный участок, который находится на Подоле в Киеве в вестибюле лицея №100, с супругом Александром.

Политик уклончиво ответила на вопрос журналистов, готова ли она занять пост премьер-министра.

"Сегодня вы выбираете следующего премьер-министра Украины, голосуя за партии, и свое будущее. Поэтому как раз сила Украины в том, что никто не знает, кто кем будет. Кто был бы президентом – никто не знал, и никто не знает, кто будет следующим премьер-министром. Только от вашего голоса все зависит", - отметила Тимошенко.

Однако, затем добавила, что ее команда готова "браться за работу немедленно".

"Я думаю, что наша команда, как никакая другая, готова сегодня. Потому что мы единственная команда, которая имеет очень глубокую, профессиональную, разработанную интеллектуалами Украины, непартийными людьми, программу, стратегию развития, становления Украины. И поэтому наша команда готова будет браться за работу немедленно. Мы готовы к работе, главное – чтобы люди сделали тот выбор, который откроет путь Украине для становления", - отметила политик.

Ранее проголосовал на выборы в верховную раду 2019 Олег Ляшко.