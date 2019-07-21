Ляшко проголосовал на внеочередных парламентских выборах с Роситой

21 июля 2019, 10:37

На этот раз политик решил не нарушать закон.

Ляшко
Ляшко проголосовал на парламентских вбыорах / УНИАН

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пришел голосовать на выборы в Верховную Раду 2019.

На избирательный участок он пришел со своей супругой Роситой. Видеотрансляцию голосования политик вел на своей странице в Facebook.

На президентских выборах Ляшко показал бюллетень, чем нарушил правила и получил за это штраф. На досрочные выборы в Верховную Раду политик воздержался от демонстрации своего выбора, но честно ответил на вопрос журналистов, за кого же отдал свой голос.

"За кого? Безусловно, за себя, за Радикальную партию, потому что мы предлагаем план развития Украины и ее будущее. Чтобы каждый человек чествовал себя уверенно: чтобы работа была, полный холодильник и нормальные зарплаты. Поэтому я голосую за развитие, за то, чтобы Украина была сильной, а не побиралась по всему миру", - отметил Ляшко.

Ранее Разумков отдал свой голос на выборах и заинтриговал насчет спикера новой Рады.

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Радикальная партия Олег Ляшко
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