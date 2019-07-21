Разумков отдал своей голос на выборах и заинтриговал насчет спикера новой Рады

21 июля 2019, 10:18

Лидер Слуги народа не исключил, что займет пост председателя Верховной Рады нового созыва.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Скриншот

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что их политическая сила не договаривалась о поддержке со стороны партии Рух новых сил Михеила Саакашвили.

"Нет, мы не договаривались с ним об этом, это личная позиция Саакашвили", - сказал Разумков журналистам в Киеве перед голосованием, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то договоренности с Саакашвили относительно поддержки в голосовании за партию Слуга народа.

"Никаких договоренностей ни с его политической силой, ни с какими-либо другими мы не вели", - цитирует Интерфакс-Украина лидера Слуги народа.

В то же время он допустил, что займет пост председателя Верховной Рады нового созыва после внеочередных парламентских выборов.

"Я думаю, что все возможно, но сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить", - сказал Разумков.

Читайте также"Политическое самоубийство": журналист оценил союзников по коалиции для Слуги народаОн также сказал, что переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции, скорее всего, не начнутся до объявления окончательных результатов выборов. В частности, начала таких переговоров не стоит ожидать в понедельник.

"Я не уверен, что завтра уже возможно, поскольку у нас вряд ли будут еще полные результаты, в том числе и по мажоритарщикам. Мы сегодня, я надеюсь, уже будем понимать более-менее результаты выборов по партийным спискам... До объявления результатов вряд ли будут глобальные переговоры", - отметил Разумков.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявил о том, что принял решение снять с выборов в Верховную Раду свою политическую партию Движение новых сил в пользу политической силы президента Владимира Зеленского Слуга народа.

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