Саакашвили снял свою партию с выборов в пользу лидирующей политсилы

Саакашвили призвал своих избирателей голосовать за партию Зеленского / УНИАН

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял решение снять с выборов в Верховную Раду свою политическую партию Движение новых сил в пользу политической силы президента Владимира Зеленского Слуга народа.

"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, Слуга народа не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", - сообщил он в Facebook.

Саакашвили призвал свих сторонников поддержать кандидатов от его партии на мажоритарных округах. А тех, кто планировал 21 июля голосовать за Движение новых сил, экс-политик попросил поддержать партию Слуга народа.

Как ранее сообщалось, Саакашвили ответил на предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить партию УДАР.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михеила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере экс-губернатором Одесчины украинского гражданства.