"Сделаю все открыто:" Саакашвили ответил на предложение Кличко идти с ним на выборы в Раду

Михаил Саакашвили и Виталий Кличко / РИА Новости

Политик, бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили ответил на предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить партию УДАР.

"В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение", — сказал Саакашвили.

По мнению политика, он пойдет на выборы с УДАРом только в случае, если партия будет полностью перереформирована.

"Партию УДАР нужно менять фундаментально — там много людей Петра Порошенко. Если идти вместе, то нужно избавится от этих людей, отмежеваться от коррупционеров. Это фундаментальное требование", — заявил Саакашвили.

Напомним, киевский градоначальник Виталий Кличко накануне заявил о том, что планирует со своей партией Удар участвовать в досрочных выборах в Раду. Кроме того, он публично предложил Саакашвили присоединиться к нему в избирательных списках.