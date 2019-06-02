Кличко привел Саакашвили на новый мост для тестирования стекла

Саакашвили и Кличко проверили стекло на мосту в Киеве / Фото: скриншот из видео

Мэр Киева Виталий Кличко решил продемонстрировать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили новый столичный мост, который уже неоднократно попадал в скандал из-за выходящего из строя стекла.

"Много слухов ходит, что что-то ненадежно сделали, можно провалиться и так далее. Хочу прояснить. Сверху это пленка, которая заменяется, к сожалению эту пленку кто-то начал портить, сначала у нас били и камнями и бутылкам, она сделалась паутиной. Под пленкой стоит триплекс, который выдерживает в три раза больше предусмотренной нагрузки, который сделан по нормам", - сказал Кличко посетителям мост, видео опубликовано в Facebook.

Градоначальник добавил, что для защиты от вандалов заменить пленку на стекле, которая уже неоднократно трескалась, на бронированную.

"Сейчас мы просчитываем для того, чтобы защитить от вандалов, которые играются, чтобы оно выдерживало такие вещи. В течении нескольких недель мы сможем заменить эту пленку специальной бронированной пленкой, которая не бьется", - добавил он.

Саакашвили, который ходил по мосту вместе с Кличко, добавил, что в Тбилиси во время его президентской каденции также вандалы неоднократно портили новые постройки.

Затем политики постояли на стекле, проверив его прочность.

На новому Пішохідному мосту зараз Опубликовано Віталій Кличко Суббота, 1 июня 2019 г.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост открыли 25 мая ко Дню Киева 2019, в церемонии открытия принимал участие мэр столицы Виталий Кличко. На строительство моста потратили 275 млн гривен.

В сам День Киева стало известно, что на новом мосту треснули две стеклянные секции. Позже в Сети появилась информация, что на мосту при замене разбитого стекла еще одно стекло "устало".