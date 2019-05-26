В Киеве треснул помпезно открытый Кличко новый пешеходно-велосипедный мост

26 мая 2019, 17:07

Стекло треснуло после того как группа неизвестных активно на нем прыгала.

В Киеве треснул новый пешеходно-велосипедный мост / ТСН

В центре Киеве треснуло стекло обзорной площадки на новом пешеходно-велосипедном мосту, который построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка.

Повреждение произошло спустя сутки после открытия моста, сообщает ТСН.

По словам представителя Муниципальной стражи, стекло треснуло после того как группа неизвестных активно на нем прыгала.

Отметим, что мост открыли накануне с участием мэра Киева Виталия Кличко.

Длина мостового перехода - почти 212 метров, он построен из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальта. Вес металлоконструкций составляет 460 тонн.

"Почти все материалы, которые использовали для строительства, изготовлены в Украине. Стекло, которым обустроили 70 квадратных метров пола смотровых площадок - тоже украинское. Оно прочное, я лично испытывал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста", - пояснил Кличко.

На прочность стекло мэр Киева испытал вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.

Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривен.

Пешеходно-велосипедный мост
Пешеходно-велосипедный мост / ТСН

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве вандалы осквернили памятник основателям города.

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Киев мост Виталий Кличко трещины
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