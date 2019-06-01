На скандальном "мосту Кличко" в центре Киева треснуло еще одно стекло

На недавно открытом велосипедно-пешеходном мосту в центре Киева треснуло еще одно стекло.

Одна из секций стеклянного пола повредилась в пятницу, 31 мая, около 22:40, трещины, сообщает Информатор.

Отмечается, что несмотря на то, что смотровую площадку временно оградили специальным забором и расследуют трещины, туда все равно заходят люди и беспрепятственно там гуляют.

При этом обзорную площадку, на время ремонта стеклянного пола, оградили специальным забором. Однако жители и гости Киева отодвинули одну из секций ограждения, чтобы беспрепятственно попасть на закрытую часть моста. Люди ходили по покрытому трещинами стеклу и делали фото. Сама же разбитая секция из-за сильных повреждений напрочь потеряла прозрачность.

Напомним, ранее сообщалось, что на велосипедно-пешеходном мосту между слоями защитного стекла увидели скопление воды и грязи.