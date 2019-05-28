"Опять зрада": между стеклами нового моста в Киеве застаивается вода и грязь

Под стеклом начала скапливаться вода / Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

В Киеве на новом пешеходном мосту, который накануне помпезно открыл мэр Киева Виталий Кличко, между слоями защитного стекла посетители увидели скопление воды и грязи.

"Опять зрада: между слоями восстановленного стекла в Киеве на новом мосту попала вода и грязь. Этому способствуют большие зазоры между стеклами и мостом, также между панелями", - сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

Пользователи в комментариях не скрывали возмущения тем фактом, что дорогостоящий мост в столице оказался некачественным.

"Этот мост реально отображает жизнь в Украине!", "Мост позора имени Кличко", "Можно просверлить две дырки в стекле, и вода не будет скапливаться", "Это слезы налогоплательщиков", "Уберите стекло, пусть будет просто мост", "Дешевле признаться честно, что не умеют", - написала интернет-публика.

/ Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

/ Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Напомним, пешеходно-велосипедный мост открыли 25 мая ко Дню Киева 2019, в церемонии открытия принимал участие мэр столицы Виталий Кличко. На строительство моста потратили 275 млн гривен.

В сам День Киева стало известно, что на новом мосту треснули две стеклянные секции. Позже в Сети появилась информация, что на мосту при замене разбитого стекла еще одно стекло "устало".