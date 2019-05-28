"Стоимость — дох*я. Качества — н*хуя": в Сети пожаловались на очередную поломку на новом киевском мосту

Киевлянин сообщил об очередной поломке на новом киевском мосту / facebook.com/maxim.ivaschenko

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту, соединившим Арку дружбы народов и Владимирскую горку и открытом 25 мая, были повреждены не только стекла, но и велодорожка.

На мосту велодорожка уже была повреждена в День Киева 2019, который отмечался в воскресенье, 26 мая, написал киевлянин Максим Иващенко в Facebook.

По словам жителя столицы, он недоволен тем, что за налоги сделали покрытие, которое нужно переделывать.

"…Вид однозначно красивый, но, кроме стекла, там поломали велодорожку! Видимо, не рассчитано на то, что по мосту будут ходить…", — отметил Иващенко.

Ряде интернет-пользователей возмутила информация, которой поделился киевлянин. "П*дарасы, сэр. Стоимость — дох*я. Качества — н*хуя", — отметил Ievgenii Tkachenko.

"Что построили — молодцы, но качество просто ж*па. Как такое можно принимать? Они только бумаги подписывают, а что там да как — неважно!" — возмутился Yakov Fatchenko.

Andrew Zenko считает, что "основная цель была — успеть ко Дню Киева, а качество это второстепенное!".

Aleksey Maslo поделился фотографией, на которой видно, что в день открытия моста велодорожка была повреждена.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост открыли 25 мая ко Дню Киева 2019, в церемонии открытия принимал участие мэр столицы Виталий Кличко. На строительство моста потратили 275 млн гривен.

В сам День Киева стало известно, что на новом мосту треснули две стеклянные секции. Позже в Сети появилась информация, что на мосту при замене разбитого стекла еще одно стекло "устало".