Экстренная эвакуация: в Киеве из-за трещины закрыли "мост Кличко"

26 мая 2019, 19:46

На объект не пускают посетителей.

Из-за трещин посетителей моста эвакуировали / ТСН

Всех киевлян и гостей города эвакуировали с открытого накануне велосипедно-пешеходного моста из-за трещин, которыми в двух местах покрылась стеклянная поверхность строения.

Как сообщает Украинские новости, представители Муниципальной стражи оцепили вход на мост.

Посетителям временно вход на объект запрещен. Один из полицейских, охраняющих вход на мост, сказал, что стекло треснуло после того, как на нем попрыгала группа неизвестных.

"Сегодня мост работать не будет", – предупредил страж порядка.

По сообщению ресурса dtp.kiev.ua, в настоящее время мост для прохода граждан перекрыт. Бойцы Киевской службы спасения КГГА обеспечивают безопасность на месте события, где работают полиция и бойцы КАРС.

Народный депутат Борислав Береза утверждает, что есть свидетели, которые видели, что мост треснул после того, как на нем прыгали люди.

"Окружение близкое к руководству Киева сразу предложило версию, что это какие-то мерзавцы расстреляли эти стекла из нарезного оружия. Но учитывая, что эта версия сразу развалилась, ведь нашлись свидетели, которые видели, как стекло треснуло из-за прыжков людей на нем, то придется что-то им придумать", - написал политик в Facebook.

Как ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко высказал возмущение в связи с трещинами, которые появились на новом мосту спустя сутки после его помпезного открытия.

Напомним, в Киеве треснуло стекло обзорной площадки на новом пешеходно-велосипедном мосту, который построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка.

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Киев мост Виталий Кличко эвакуация
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