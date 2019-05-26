"Это криминал": Кличко не скрывает возмущение из-за треснувшего стекла нового моста

Неизвестные могли повредить стекло нового моста / ТСН

Мэр Киева Виталий Кличко высказал возмущение в связи с трещинами, которые появились на новом велосипедно-пешеходном мосту спустя сутки после его помпезного открытия.

"Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - написал мэр в Facebook.

По словам Кличко, мост повредили недоброжелатели, которые являются противниками позитивных изменений в столице. Мэр Киева заверил, что инцидент будет расследовать полиция.

"Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - отметил градоначальник.

Напомним, в Киеве треснуло стекло обзорной площадки на новом пешеходно-велосипедном мосту, который построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка.