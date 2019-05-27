В Киеве на новом мосту еще одно стекло "устало" — соцсети

27 мая 2019, 15:48

В понедельник на столичном мосту произошел инцидент во время ремонтных работ, узнали журналисты.

Новости Киева — На новом киевском пешеходно-велосипедном мосту
На новом киевском пешеходно-велосипедном мосту "устало" еще одно стекло, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой произошел новый инцидент со стеклом.

На мосту при замене разбитого стекла еще одно стекло "устало", говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, инцидент произошел в понедельник днем, 27 мая.

"Здесь это... Как его... Только что, при замене разбитого стекла, еще одно стекло "устало"... Ну, так как такое возможно?" — отмечается в сообщении.

Тут той... Як його... Щойно, під час заміни побитого скла, ще одне скло втомилося?? Ну, то як таке можливо? Попередні "втоми" тут: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-837/

Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 27 мая 2019 г.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост открыли 25 мая ко Дню Киева 2019 (в этом году отмечался 26 мая), в церемонии открытия принимал участие мэр столицы Виталий Кличко. В сам День Киева стало известно, что на новом мосту треснули две стеклянные секции. 

Справка. В конце февраля 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода. Виталий Кличко сказал, что Шулявский мост "устал от времени", а произошедший обвал ускорит действия властей по реконструкции сооружения.

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Киев мост стекло
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