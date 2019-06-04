Кличко заявил, что идет на выборы вместе с Саакашвили

Виталий Кличко идет на выборы вместе с Саакашвили / Пресс-служба

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 5 июня заявил, что идет на досрочные парламентские выборы. При этом Кличко добавил, что сделал предложение Михаилу Саакашвили идти на выборы вместе.

"Я готов подставить ему политическое плечо. Я предложил Саакашвили стать главой партии Удар" - сказал Кличко.

Отметим, что в комментариях к видео в социальной сети Facebook граждане не обрадовались такому решению мэра Киева.

"Для чего Саакашвили?", "На кой фиг Вам Михо?", "Судя по всему рейтинг партии совсем плох...." - пишут украинцы.

Напомним, ранее Виталий Кличко привел Михаила Саакашвили на новый мост для тестирования стекла.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь. Люди, встречавшие Саакашвили, заполнили аэропорт, некоторые кричали: "Миша!". В Борисполе выдавили стекло, оно рассыпалось.