Саакашвили вернулся в Украину, онлайн-трансляция

Михеил Саакашвили прилетел в Украину / Reuters

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили в среду, 29 мая, прибыл в Украину.

Бывший грузинский лидер прилетел в аэропорт Борисполь (находится под Киевом), его встретили гимном Украины.

Люди встречавшие, Саакашвили, заполнили аэропорт, некоторые кричали: "Миша!". В Борисполе выдавили стекло, оно рассыпалось.

После встречи журналистов попросили выйти на улицу. Возле помещения Борисполя журналисты окружили Саакашвили, и их несколько раз просили сделать шаг назад.

В аэропорту был нардеп Семен Семенченко. После прилета Саакашвили поговорил с правозащитником, бывшим политзаключенным советских лагерей, экс-депутатом Верховной Рады и Героем Украины Степаном Хмарой.

"Я поздравил его с возвращением в Украину. Михеил был очень благодарен, сказал, что он понимает и очень ценит такую поддержку…", — сказал он.

Помощница Саакашвили Дарья Чиж в Facebook написала, что находится в Борисполе и показала фотографию, на которой запечатлено много журналистов.

Экс-губернатор Одесчины в соцсети опубликовал видео из аэропорта столицы Польши Варшавы, из которого вылетел в Украину.

Warsaw Airport ვარშავის აეროპორტი Опубликовано Mikheil Saakashvili Среда, 29 мая 2019 г.

Онлайн-трансляция из аэропорта Борисполь, где встречали Саакашвили

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины экс-губернатора Одесской области. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

Потом Саакашвили поблагодарил украинского лидера. Помощница экс-губернатора Одесчины поделилась информацией, что он прилетает в аэропорт Борисполь вечером 29 мая.

Представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что пограничники пропустят Саакашвили в нашу страну, к нему "вопросов нет".

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста. В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года.

Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано. До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу.

СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы. Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний говорил Главреду, что Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.