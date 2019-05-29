Саакашвили вернулся в Украину, онлайн-трансляция

Саакашвили встретили в аэропорту Борисполь.
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили в среду, 29 мая, прибыл в Украину.
Бывший грузинский лидер прилетел в аэропорт Борисполь (находится под Киевом), его встретили гимном Украины.
Люди встречавшие, Саакашвили, заполнили аэропорт, некоторые кричали: "Миша!". В Борисполе выдавили стекло, оно рассыпалось.
После встречи журналистов попросили выйти на улицу. Возле помещения Борисполя журналисты окружили Саакашвили, и их несколько раз просили сделать шаг назад.
В аэропорту был нардеп Семен Семенченко. После прилета Саакашвили поговорил с правозащитником, бывшим политзаключенным советских лагерей, экс-депутатом Верховной Рады и Героем Украины Степаном Хмарой.
"Я поздравил его с возвращением в Украину. Михеил был очень благодарен, сказал, что он понимает и очень ценит такую поддержку…", — сказал он.
Помощница Саакашвили Дарья Чиж в Facebook написала, что находится в Борисполе и показала фотографию, на которой запечатлено много журналистов.
Экс-губернатор Одесчины в соцсети опубликовал видео из аэропорта столицы Польши Варшавы, из которого вылетел в Украину.
Warsaw Airport ვარშავის აეროპორტიОпубликовано Mikheil Saakashvili Среда, 29 мая 2019 г.
Онлайн-трансляция из аэропорта Борисполь, где встречали Саакашвили
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины экс-губернатора Одесской области. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.
Потом Саакашвили поблагодарил украинского лидера. Помощница экс-губернатора Одесчины поделилась информацией, что он прилетает в аэропорт Борисполь вечером 29 мая.
Представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что пограничники пропустят Саакашвили в нашу страну, к нему "вопросов нет".
Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста. В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года.
Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано. До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу.
СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы. Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.
Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний говорил Главреду, что Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.