Саакашвили сказал, зачем вернулся в Украину

Саакашвили / Reuters

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили сообщил, что вернулся в Украину для изменения страны.

Саакашвили — "сам по себе", об этом он рассказал журналистам после прилета в аэропорт Борисполь.

По словам бывшего губернатора Одесской области, в политике он не знает денег.

"...Ни Америка, ни Европа — никто. И денег в политике я не знаю. Я — сам по себе, отдельная личность, за которой, естественно, не стоят олигархи. И я просто для того, чтобы менять эту страну", — заявил экс-чиновник.

Напомним, Михеил Саакашвили 29 мая прилетел в аэропорт Борисполь. Люди, встречавшие Саакашвили, заполнили аэропорт, некоторые кричали: "Миша!". В Борисполе выдавили стекло, оно рассыпалось.

В аэропорту, в частности, были нардеп Семен Семенченко и правозащитник, бывший политзаключенный советских лагерей, экс-депутат Верховной Рады и Герой Украины Степан Хмара.

Президент Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины экс-губернатора Одесской области. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста. В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года.

Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано. До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу.

СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы. Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний говорил Главреду, что Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.