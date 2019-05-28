Возвращение Саакашвили в Украину: точное время и позиция Госпогранслужбы

Саакашвили / Reuters

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, в среду, 29 мая, прилетит в аэропорт Борисполь (находится под Киевом).

Саакашвили прилетит в Украину из столицы Польши Варшавы в 17:15, написала его помощница Дарья Чиж в Facebook.

Представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил ТСН.ua, что пограничники пропустят экс-чиновника в нашу страну, к нему "вопросов нет".

"Государственная пограничная служба действует исключительно в рамках законодательства, как известно, есть указ президента в отношении данного гражданина (Саакашвили — Ред.), поэтому граждане Украины не могут быть ограничены во въезде на территорию Украины", — заявил собеседник.

Напомним, главред Гордона Алеся Бацман писала, что Михеил Саакашвили вечером 29 мая прилетит в Киев.

Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, отменил решение лишить гражданства Украины экс-губернатора Одесской области. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства. Потом Саакашвили поблагодарил украинского лидера.

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний говорил Главреду, что Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.