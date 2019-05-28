Зеленский отменил лишение гражданства Саакашвили: реакция экс-чиновника и дата прилета в Киев

Михеил Саакашвили / УНИАН

Новый президент Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, отменил лишение гражданства Украины бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации, лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили.

Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства, говорится на сайте президента.

Саакашвили на своей странице в Facebook отреагировал на решение главы государства.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" — написал он.

Главред Гордона Алеся Бацман в соцсети поделилась, что Саакашвили в среду вечером, 29 мая, прилетит в Киев.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 №196 О прекращении гражданства Украины... изменение, исключив положения о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины", — говорится в указе украинского лидера.

/ Скриншот с president.gov.ua

Напомним, до избрания на пост президента Владимир Зеленский говорил, что Михеила Саакашвили — "защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями... он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом".

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний говорил Главреду, что Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.