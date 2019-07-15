В Слуге народа рассказали, кого стиснут в объятиях в коалиции в новой Раде

Дмитрий Разумков, глава Слуги народа / УНИАН

Сразу после досрочных выборов в Верховную Раду члены президентской партии Слуга народа в случае надобности проведут переговоры с другими фракциями ради создания парламентской коалиции.

Такое сообщение опубликовал портал РБК-Украина со ссылкой на собственные источники. По их данным, перед партийцами по-прежнему стоит задача создать монобольшинство. Однако, всерьез рассматривается и вариант коалиции с другими политическими силами.

Читайте также"Лес рубят - летят щепки": в Слуге народа готовы быть беспощадными ради расширения люстрации"В первую очередь, это партия "Голос" Святослава Вакарчука, в случае преодоления проходного барьера возможны и переговоры с "Силой и честью" Игоря Смешко", − рассказали журналистам представители Слуги народа.

Далее, партию Батькивщина, лидер которой Юлии Тимошенко регулярно публично продвигает идею коалиции с партией Зеленского, в Слуге народа не видят союзником по коалиции.

"Коалиция должна быть 226+. Но для многих решений, вроде неприкосновенности, реформы Нацрады по телевидению и радиовещанию и т.д. нам потребуется 300+ голосов. Мы категорически против любого раскачивания обстановки, но мы же можем пригласить наших сторонников мирно выйти под Верховную раду. И я хотел бы увидеть, как в таком случае кто-то не проголосует за ту же отмену неприкосновенности", − подытожили в партии.

Напомним, ранее в Слуге народа объяснили, почему отказались от логотипа с велосипедом и булавой. Ранее у Зеленского рассказали, каких законов в первую очередь будет добиваться его партия.