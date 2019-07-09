Рулевой Слуги народа объяснил, почему разговаривает на русском

Дмитрий Разумков / Reuters

Дмитрий Разумков, руководитель президентской политсилы, партии Слуга народа, в эфире телеканала ICTV заявил о том, что будет выступать публично на русском языке – до тех пор, пока Крыма остается аннексированным, а отдельные районы Донбасса – оккупированными.

"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык. Чтобы никто не захотел приходить и меня тут "защищать", − заявил он.

Разумков полагает, украинский язык нуждается в защите и развитии, но, по состоянию на сегодняшний день, тема госязыка "не является приоритетом". А предыдущие власти Украины, как он считает, использовали "неправильные механизмы" популяризации украинского языка.

"Если мы говорим о популяризации языка, надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано, мы пошли путем плетки", − подытожил Разумков.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков как Украина будет реинтегрировать оккупированный Донбасс. До этого он озвучил зарплату, которую получают в партии Слуги народа.