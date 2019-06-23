"Всегда найдется паршивая овца": патрон Слуги народа озвучил зарплату в партии

Разумков рассказал о зарплатах в Слуге народа / facebook.com/Дмитрий Разумков

В Украине червь коррупции будет жить, он никуда не денется, заявил первый номер и председатель политической силы Слуга народа Дмитрий Разумков.

Топ-политтехнолог Зеленского отметил, что зарплата нардепа в Украине на сегодняшний момент достаточная для нормального существования (около 30 тысяч гривен).

В то же время Разумков рассказал, что члены партии Слуга народа зарплаты не получают, и таковые не планируются.

"За что мы должны платить людям в партии? Есть вещи, которые не измеряются деньгами", - сказал он и добавил, что члены его партии понимают, что идут в Раду, чтобы "работать в интересах государства".

Также патрон Слуги народа подчеркнул, что коррупцию победить вряд ли удастся.

Читайте такжеСвежий рейтинг партий: Слуга народа обскакала всех, Голос одолел заветную отметку 5%"Всегда найдется паршивая овца, которая решит, что можно залезть в карман бабушки. Другой вопрос, что должен быть механизм, который за такую идею очень неплохо даст по рукам. И так, чтобы другим не было повадно же", - резюмировал Разумков в интервью Вікна-новини, передает РБК-Украина.

Напомним, ранее сообщалось, Украинский телеведущий и шоумен (и ведущий киевского Евровидения-2017) Александр Скичко собрался в Раду от партии Зеленского.

Также ранее сообщалось о том, что от Слуги народа идут на выборы участник Квартала 95 Артем Гагарин и легендарный КВНщик Сергей Сивохо.