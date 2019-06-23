Шоумен и экс-ведущий Евровидения собрался в Раду от партии Зеленского

Постепенно проявляется картина кандидатов от президентской политсилы, партии Слуга народа, на досрочных выборах в Раду.
Украинский телеведущий и шоумен (и ведущий киевского Евровидения-2017) Александр Скичко объявил о том, что будет принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду от партии Слуга Народа.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
Скичко собирается баллотироваться от Слуги народа в Раду по мажоритарного одномандатном округу №197 на Черкасчине.
"Друзья, у меня для вас важная новость. Сегодня были опубликованы списки мажоритарников от партии "Слуга народа", и теперь я могу официально сказать, что я иду в политику", – обратился шоумен к подписчикам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что от Слуги народа идут на выборы участник Квартала 95 Артем Гагарин и легендарный КВНщик Сергей Сивохо.