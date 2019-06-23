Шоумен и экс-ведущий Евровидения собрался в Раду от партии Зеленского

Александр Скичко / Instagram

Украинский телеведущий и шоумен (и ведущий киевского Евровидения-2017) Александр Скичко объявил о том, что будет принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду от партии Слуга Народа.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Скичко собирается баллотироваться от Слуги народа в Раду по мажоритарного одномандатном округу №197 на Черкасчине.

"Друзья, у меня для вас важная новость. Сегодня были опубликованы списки мажоритарников от партии "Слуга народа", и теперь я могу официально сказать, что я иду в политику", – обратился шоумен к подписчикам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что от Слуги народа идут на выборы участник Квартала 95 Артем Гагарин и легендарный КВНщик Сергей Сивохо.