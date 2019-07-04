У Зеленского расписали в красках, как Украина будет реинтегрировать оккупированный Донбасс

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Эпопея с возвращением/реинтеграцией временно оккупированных боевиками группировок "Л/ДНР" территорий Донбасса будет тяжелым и долгим.

Соответствующее мнение озвучил в четверг, 4 июля, в Киеве выступил Дмитрий Разумков, глава политической силы Владимира Зеленского – партии Слуга народа.

"Тема временно оккупированных территорий, в первую очередь, Донбасса, к сожалению, актуальна на протяжении многих лет. Мне кажется, что на протяжении последних лет она часто была политической составляющей, которая не до конца была связана с реальной политикой по урегулированию ситуации на Донбассе", − отметил Разумков.

Читайте такжеЗеленский оказался на очень опасном пятачкеКак считает глава Слуги народа, отдельные политики и члены партий регулярно используют тему Донбасса для личного пиара. Также Разумков подчеркнул важность выработки инфополитики и стратегии по возврату временно оккупированных районов.

"Это тяжелый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличии от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра. Нет, это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, что это тяжелый процесс. Самое страшное – не все в этом процессе хотят реального урегулирования", – заявил лидер партии "Слуга народа".

Напомним, ранее в партии Зеленского назвали способ борьбы с нардепами-"станочниками". До этого Дмитрий Разумков поведал, когда он назовет своего кандидата на место Луценко