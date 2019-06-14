В партии Зеленского назвали способ борьбы с нардепами-"станочниками"

Партия Слуга народа предложит отзывать из Рады нардепов-"станочников", сообщил Дмитрий Разумков / Reuters

Лидер партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что политсила планирует предложить Верховной Раде нового созыва способ борьбы с народными депутатами-"станочниками" и прогульщиками.

Политсила будет предлагать Раде проголосовать за законопроект об отзыве нардепа, рассказал Разумков в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1, пишет ТСН.

По его словам, введение такого закона поможет бороться с недобросовестными народными избранниками. Лидер Слуги народа надеется, что новые парламентарии поддержат инициативу политсилы.

"Если народный депутат не ходит на работу, как другие рабочие, то он будет вынужден покинуть свое рабочее место. Если у нас будут депутаты-станочники, которые будут голосовать за себя, за того парня и за весь ряд, то им тоже не место в парламенте…", — сказал Разумков.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII cозыва, досрочные парламентские выборы в Украине 2019 назначены на 21 июля. Группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что в выборах лидирует партия Слуга народа.