Лидирует Слуга народа: социологи назвали проходящие в Раду партии

За Слугу народа готовы проголосовать почти половина избирателей страны / УНИАН

За партию Слуга народа готовы отдать свои голоса большинство граждан Украины, которые уже определились с выбором на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Эту политсилу, по предварительным данным, поддержат 47,5% избирателей.

Результаты социологического опроса, проведенного 6-9 июня, обнародовала группа Рейтинг.

Второй по популярности остается Оппозиционная платформа — За життя, за нее готовы отдать голоса 10,4% избирателей. Затем следует политсила экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность с 7,9% голосов. У Батькивщины – 7,5% симпатий украинцев, и замыкает пятерку лидеров партия Святослава Вакарчука Голос с 6,4%.

Читайте такжеСколько украинцев довольны работой Зеленского-президента - опросСоциологи выяснили, что партию Сила и честь готовы поддержать 4,3%, Радикальную партию - 2,5%, партию Гражданская позиция - 2,4%. Остальные политсилы набирают менее 2% электоральных предпочтений украинцев.

Также 10,6% избирателей готовы поддержать Слугу народа, если партия, которой они симпатизируют, не будет принимать участие в выборах. На втором месте в данном рейтинге Батькивщина с 7,8%, затем Голос – 6,7%, Оппозиционная платформа – За життя – 6,6%, Сила и честь – 5,7%, Гражданская позиция – 3,9%, Европейская солидарность – 3,1%. Остальные партии в данной выборке набирают мене 3%.

Следует отметить, что при проведении опроса привлекалась аудитория старше 18 лет, выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Было опрошено две тысячи респондентов в форме личного интервью face-to-face. Социологи отмечают, что погрешность может составлять не более 2,2%.

Напомним, социологи выяснили, что украинцы желают видеть на посту премьер-министра после досрочных выборов в Раду нардепа Юрия Бойко, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко и лидера партии Сила и честь Игоря Смешко.