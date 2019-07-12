У Зеленского рассказали, каких законов в первую очередь будет добиваться Слуга народа

Дмитрий Разумков / НВ

Дмитрий Разумков, руководитель политсилы президента Владимира Зеленского - партии Слуга народа - очертил список законов, принятия которых она будет сразу добиваться после досрочных выборов в Верховную Раду еще до конца нынешнего года.

"После парламентских выборов партия Слуга народа будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности", — заявил он в комментарии порталу НВ.

По словам Разумкова, активнее всего партия Слуга народа занимается разработкой закона о парламентской опозиции.

Напомним, ранее глава Слуги народа объяснил, почему разговаривает на русском языке. Он рассказал, каким оружием намерены возвращать захваченный Донбасс

