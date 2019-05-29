Разумков объяснил, почему Саакашвили вход заказан в партию Слуга народа

Разумков не возьмет Саакашвили в список партии / Reuters

Сегодня, 29 мая, вернется в Украину экс-президент Грузии, бывший руководитель Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили, которому накануне президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство. Но он не пойдет на досрочные выборы в Раду в списке Слуги народа, заявил глава партии Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4, и видимо меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль", - рассказал Разумков в эфире ток-шоу Пульс на телеканале"112 Украина.

По словам лидера Слуги народа, подобные вопросы четко регулируются законодательством Украины.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский отменил лишение гражданства Михеила Саакашвили.

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний говорил Главреду, что Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.