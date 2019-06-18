У Зеленского рассказали, каким оружием намерены возвращать захваченный Донбасс

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Официальный Киев возвратит временно оккупированные боевиками группировок "Л/ДНР" районы Донбасса информационным оружием.

С таким заявлением во вторник, 18 июня, выступил Дмитрий Разумков − глава президентской политсилы Слуга народа.

По его мнению, еще есть достаточно времени на то, чтобы по всей территории страны разместить украинский флаг. Разумков также отметил, что информационное оружие работает гораздо действеннее, нежели ракеты либо танки.

"Так и возвращать нужно будет этим же оружием — информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтобы они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны", — подытожил политик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, пребывая с визитом в Берлине, призвал побывать на Донбассе всех противников антироссийских санкций. До этого он обещал вдохнуть жизнь в инфраструктуру Донбасса.