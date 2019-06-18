"Призываю побывать на Донбассе": Зеленский бросил клич немецким антагонистам санкций

Зеленский позвал на Донбасс противников санкций / Reuters

18 июня, во вторник, в Берлине на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил немецким антагонистам санкций против Российской Федерации отправиться на Донбасс.

Зеленский категорично подчеркнул, что санкции против России, которые ранее в Германии призвал отменить "непутевый" премьер, - "единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте".

"Я знаю о заявлениях немецких бизнесменов отменить санкции, хочу обратиться к ним. Мы не начинали эту войну, но боремся за ее завершение каждый день. Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили встать рядом с нами… Но это единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте, и он должен быть пройденным до конца… Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинцам эта война… Посмотрите на Крым, который из туристического края превратился в военный лагерь", - сказал Зеленский, передает РБК-Украина.

Читайте также"Санкции – это ошибка": глава делегации стран ЕС возжелала "прекрасного крымского вина"Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник жестко раскритиковал часть немецких политиков за предательство Украины.

Ранее сообщалось, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Бундестага схему обмена пленными.