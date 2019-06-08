В Германии "непутевый" премьер призвал отменить санкции против России / abnews

Премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер призвал отменить санкции против России, а главу РФ Владимира Путина он пригласил в гости.

"Для улучшения отношений мы должны положить конец санкциям", – заявил немецкий политик, назвав Россию стратегически важным партнером Германии.

При этом в своей стране поддержки Кречмер не нашел, пишет Немецкая волна.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, реагируя на заявления саксонского премьера, подчеркнул, что немецкое правительство уже не раз высказывало свою позицию по поводу антироссийских санкции: они должны оставаться в силе до тех пор, пока не исчезнут причины их введения.

В то же время он добавил, что отличные от этого мнения являются "нормальным случаем для демократии".

В свою очередь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Кречмера "непутевым". По его словам, он не понимает "бесцеремонной тяги к Путину".

"Очень жаль наблюдать, что у саксонского премьера смещен не только внешнеполитический, но и моральный компас", – цитирует украинского посла издание Bild.

Ранее западные СМИ сообщили, что в Евросоюзе согласовали продление антироссийских санкций. Санкции ЕС против России будут продлены на год.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что санкции против России европейские страны будут продолжать вплоть до возвращения всех оккупированных частей Украины.