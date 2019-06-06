"Примем ответные меры": Путин вознегодовал от новых антироссийских санкций Европарламента

Владимир Путин / Reuters

Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия немедленно начнет принимать ответные меры, если новый состав Европарламента начнет запускать санкции против Москвы.

С таким заявлением он выступил на Петербургском международном экономическом форуме, передает "РИА Новости".

"Россия будет делать встречные шаги Европарламенту, в том числе в вопросе снятия экономических санкций. При условии, если будут поступать сигналы о желании сотрудничать", − заявил он.

Напомним, ранее у Путина прокомментировали санкции США насчет его денежных средств. До этого близкий к президенту РФ олигарх Виктор Вексельберг решил судиться с США из-за санкций.