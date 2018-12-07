Близкий к Путину олигарх решил судиться с США из-за санкций

Владимир Путин и Виктор Вексельберг / РИА Новости

Известный российский миллиардер, входящий в "ближний круг" Путина Виктор Вексельберг оспорил введение против себя и своих активов санкций.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство "Интерфакс". Представитель группы "Ренова", которая находится в собственности Вексельберга, уже подтвердил факт подачи петиции в OFAC – подразделение Минфина США, отвечающее за применение санкций.

К слову, ранее он заявлял о том, что считает американские санкции в отношении себя незаконными и несправедливыми.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские олигархи потеряли за день 12 млрд долларов из-за санкций США.