"Санкции животворящие": российские олигархи стали еще богаче

Пока часть олигархов страдает от санкций, другая часть делает на этом деньги / telegraf.by

24 богатейших российских бизнесмена, входящих во всемирный рейтинг Bloomberg Billionaire Index, с начала 2018 года на фоне санкций увеличили свое суммарное состояние на 2,6 миллиарда долларов.

На фоне санкций особенный рост отметился у российского олигарха Леонида Михельсона - размер его состояния вырос на 3,6 миллиарда долларов, до 20,3 миллиарда. На сегодняшний день он является самым богатым россиянином по версии Bloomberg.

При этом многие российские олигархи из-за санкций все-таки понесли потери - так, Алексей Мордашов потерял 1,5 миллиарда долларов (сейчас его активы оцениваются в 18,2 миллиарда), собственник USM Holding Алишер Усманов - 720 миллионов (до 13,8 миллиарда), акционер "Реновы" Виктор Вексельберг - 2,9 миллиарда (до 13,3 миллиарда). Все трое попали под персональные санкции США.

Ранее "Блумберг" оценил российские потери от санкций, начиная с 2014 года.

8 ноября Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список в отношении России в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса.

Напомним, Государственный департамент США планирует ввести новые санкции против России, поскольку это государство не соблюдает международное законодательство о химическом оружии в связи с отравлением в Солсбери. О несоблюдении Россией закона Госдеп сообщил в официальном обращении в Конгрессу США.