Минфин США обнародовал список санкций против России с украинцами и санаториями в Крыму

8 ноября 2018, 21:37

Под ограничения попали также представители самопровозглашенной "ЛНР".

Кремль, санкции, Россия
Против России учредили очередные санкции / politeka.net

Министерство финансов США опубликовало список новых санкции против России в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса.

Как сообщается на сайте ведомства, что в числе компаний и организаций, против которых вводятся санкции, находятся крымские санатории Ай-Петри, Дюльбер, Мисхор, санаторно-курортный комплекс Mriya Resort, компании КрымТЭЦ, Гарант СВ, Управляющая компания инфраструктурных проектов (УКИП), Южный проект и "МГБ ЛНР".

Под санкции США также попали двое украинцев и россиянин. Это заместитель главы "МГБ ЛНР" Александр Басов, которого обвиняют в преследовании и применении пыток в отношении верующих протестантских церквей. Также в списке значится имя сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Сушко, уроженца Житомирской области. Его обвиняют в жестоких пытках в отношении крымских татар в Крыму. Под ограничения попал также бывший командующий ракетными войсками и артиллерией РФ, учредитель и владелец симферопольской компании УКИП.

Напомним, Государственный департамент США планирует ввести новые санкции против России, поскольку это государство не соблюдает международное законодательство о химическом оружии в связи с отравлением в Солсбери. О несоблюдении Россией закона Госдеп сообщил в официальном обращении в Конгрессу США.

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Донбасс Россия санкции Украина США Крым санкции США антироссийские санкции
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