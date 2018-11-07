Госдеп заявил о новых санкциях против России из-за нарушения закона о запрете химоружия

Госдеп США намерен ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей / Comments.UA

Государственный департамент США планирует ввести новые санкции против России, поскольку это государство не соблюдает международное законодательство о химическом оружии в связи с отравлением в Солсбери.

"Сегодня Госдепартамент сообщил Конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдала условия, установленные Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года", - цитирует Reuters официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

Отмечается, что применение дополнительных санкций обусловлено рамками закона о военном применении химического оружия, который нарушила Россия.

Глава международного комитета Палаты представителей Эд Ройс подчеркнул, что администрация президента США Дональлда Трампа должна "действовать быстро", чтобы "противостоять российской агрессии".

О несоблюдении Россией закона Госдеп сообщил в официальном обращении в Конгрессу США. Ройс подчеркнул, что Вашингтон пока не имеет четкого плана по введению второго пакета санкций против России из-за отравления Скрипалей.

Как известно, ранее ожидалось, что в ноябре США введут санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля. Но позже советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация пока не рассматривает этот вопрос.