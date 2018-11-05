"Самые жесткие": санкции США против Ирана ударили по 700 компаниям, кораблям, самолетам и гражданам

Противостояние США и Ирана обострилось

США ввели самые крупномасштабные санкции против Ирана в истории - "под раздачу" угодило более 700 компаний, граждан, самолетов и судов.

"Это самые жесткие санкции США, когда-либо введенные против Ирана, и они будут нацелены на важнейшие секторы экономики Ирана, такие как энергетика, судоходство, судостроение и финансовый сектор", - информирует 5 ноября министерство финансов Соединенных Штатов.

Минфин отмечает, что США ведут "кампанию с максимальным финансовым давлением на иранский режим". Санкции Соединенных Штатов против Ирана вступили в силу в полночь 5 Читайте такжеИранский генерал ответил на угрозу Трампа в стиле "Игры престолов"ноября.

Как известно, ранее ожидалось, что в ноябре США введут санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля. Но позже советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация пока не рассматривает этот вопрос.