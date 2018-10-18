США будет вводить санкции против России ежемесячно - Волкер

Курт Волкер пообещал, что США будет максимально давить на Россию / 5 канала

Администрация президента США Дональда Трампа будет усиливать санкционное давление на Россию до максимума из-за агрессивной политики РФ, в частности, из-за конфликта на Донбассе.

"Вы увидите, как будут набирать силу дополнительные санкции, – ежемесячно или каждые два месяца, около того, как мы уже видели ранее", – 18 октября во время выступления в аналитическом центре "Атлантический совет" в Вашингтоне заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, сообщает "Укринформ".

Усиление давления на РФ в конце концов заставит ее согласиться на переговоры, которые позволят урегулировать ситуацию на Донбассе, подчеркнул Волкер. Он добавил, что в этом вопросе США сотрудничают с европейскими партнерами.

"Европейский союз продемонстрировал огромную устойчивость в плане сохранения их [санкций против России]", – сказал Волкер.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа начала работу над пакетом новых санкций, направленных против российских и иранских компаний. Под удар попадут компании, работающие над восстановлением Сирии.

Напомним, ранее Министерство торговли Соединенных Штатов объявил о введении санкций против еще 12 российских компаний и предприятий.

Ранее в санкционный "черный список" США угодили еще 33 российских должностных лица и компании, которых американцы считают связанными с российским оборонным и разведывательным сектором.