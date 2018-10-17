Вашингтон готовит новые санкции против России и Ирана - подробности

Трамп хочет выкинуть Иран и Россию из Сирии / WealthModo

Администрация президента США Дональда Трампа начала работу над пакетом новых санкций, направленных против российских и иранских компаний.

Под удар попадут компании, работающие над восстановлением Сирии, сообщает NBC со ссылкой на источники, знакомые с документами Белого дома.

Целью Трампа является удаление иранских и российских войск из Сирии, чтобы исключить возможность вооруженного конфликта между США и этими странами. В рамках направленного на это санкционного давления Трамп планирует прекратить программы оказания финансовой и иной помощи восстановлению тех районов Сирии, где присутствуют российские и иранские войска.

Кроме того, США сосредоточатся на борьбе с ИГИЛ и разработают план переходного периода, который не предусматривает немедленной отставки Асада.

Напомним, ранее Министерство торговли Соединенных Штатов объявил о введении санкций против еще 12 российских компаний и предприятий.

Ранее в санкционный "черный список" США угодили еще 33 российских должностных лица и компании, которых американцы считают связанными с российским оборонным и разведывательным сектором.