США ввели санкции против еще 12 российских компаний и предприятий

У попавших под санкции предприятий и компаний будет закрыт легальный доступ к американским товарам.
Министерство торговли Соединенных Штатов объявил о введении санкций против еще 12 российских компаний и предприятий.
У попавших под санкции предприятий и компаний будет закрыт легальный доступ к американским товарам - это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта из США; точный список попавших под "раздачу" опубликован на сайте Федерального реестра США.
Кто угодил под санкции США?
По обвинению в злонамеренной деятельности в киберпространстве:
- НИИ "Вектор"
- НПП "Гамма"
- Компания "Сайрус Системс"
- Группа компаний "Инфотекс".
По обвинению в работе на ВМФ РФ:
- НПП подводных технологий "Океанос"
- Компания "Дайвтехносервис"
По обвинению в работе на российские компании военной аэрокосмической отрасли:
- Компании "Аэрокомпозит"
- Обнинское НПП "Технология"
- КБ "Авиадвигатель"
- АО "НПК "СПП"
- НИИ "Вега"
Отдельно компания Nilco Group с капиталом Беларуси и Ирана обвиняется в финансировании иранской ракетной программы.
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Ранее в санкционный "черный список" США угодили еще 33 российских должностных лица и компании, которых американцы считают связанными с российским оборонным и разведывательным сектором.