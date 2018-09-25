США ввели санкции против еще 12 российских компаний и предприятий

Новые санкции вступят в силу с 26 сентября / lratvakan.com

Министерство торговли Соединенных Штатов объявил о введении санкций против еще 12 российских компаний и предприятий.

У попавших под санкции предприятий и компаний будет закрыт легальный доступ к американским товарам - это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта из США; точный список попавших под "раздачу" опубликован на сайте Федерального реестра США.

Кто угодил под санкции США?

По обвинению в злонамеренной деятельности в киберпространстве:

НИИ "Вектор"

НПП "Гамма"

Компания "Сайрус Системс"

Группа компаний "Инфотекс".

По обвинению в работе на ВМФ РФ:

НПП подводных технологий "Океанос"

Компания "Дайвтехносервис"

По обвинению в работе на российские компании военной аэрокосмической отрасли:

Компании "Аэрокомпозит"

Обнинское НПП "Технология"

КБ "Авиадвигатель"

АО "НПК "СПП"

НИИ "Вега"

Отдельно компания Nilco Group с капиталом Беларуси и Ирана обвиняется в финансировании иранской ракетной программы.

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Ранее в санкционный "черный список" США угодили еще 33 российских должностных лица и компании, которых американцы считают связанными с российским оборонным и разведывательным сектором.