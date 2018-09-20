США забросили в "черный список" компании Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Всего в черном списке США 72 компании и персоны

В санкционный "черный список" США угодили еще 33 российских должностных лица и компании, которых американцы считают связанными с российским оборонным и разведывательным сектором.

США воспользовались законом CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятом в 2017 году. Согласно этому закону, США имеют право ввести санкции против тех, кто сотрудничает с лицами и компаниями из "черного списка". Всего в списке теперь содержится 72 человека и компании; список опубликован на сайте Государственного департамента США.

Среди прочих в список угодил и миллиардер Евгений Пригожин, его компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", а также предположительно связанные с бизнесменом "Агентство интернет-исследований" и частная военная компания "Вагнер". В списке оказались вероятные сотрудники "фабрики троллей" и сотрудники ГРУ, которые обвиняются Штатами во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Также среди российских компаний в "чёрном списке" оказались логистическая компания Министерства обороны "Оборонлогистика", авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, самолётостроительная корпорация "МиГ" и авиационное конструкторское бюро "Туполев".

Как ранее сообщалось, Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы.