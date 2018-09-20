Трамп одобрил инструменты реализации санкций против России

20 сентября 2018, 19:52

Дональд Трамп разрешил Стивену Мнучину в координации с Майком Помпео принимать меры, нацеленные на соблюдение санкционного режима.

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Дональд Трамп / GettyImages

В четверг, 20 сентября, президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу о подписании указа, который расширяет возможности для применения санкций против России.

Трамп подчеркнул, что его указ позволит обеспечить дальнейшую имплементацию санкций.

"Также указ дает возможность правительству США принимать нужные меры, чтобы убедиться в полной имплементации этих ограничительных мер", - цитирует его Белый дом.

При этом санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США.

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"Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список", - отмечается в документе.

Кроме того, Трамп также добавил, что разрешил министру финансов США Стивену Мнучину в координации с госсекретарем Майком Помпео принимать меры, нацеленные на соблюдение санкционного режима в рамках действующего законодательства.

Как ранее сообщалось, Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы.

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Новость в спецтеме:"Адские" санкции США против России
санкции США Дональд Трамп
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